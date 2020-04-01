Путин увеличил выплаты по больничному из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3b727b32-743a-11ea-bfe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает выплат по больничному листу нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц.

В пояснительной записке к документу сказано, что он предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях пандемии коронавируса в стране.

Закон регламентирует особенности выплат по больничному на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.

Таким образом предусматривается, что если пособие за полный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то оно выплачивается в размере исходя из МРОТ.

Закон также учитывает районные коэффициенты, которые применяются к зарплате при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, исходя из МРОТ.

При этом до 1 октября приостанавливается действие положений, которые предусматривают обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка подавать соответствующее заявление о назначении таких выплат на новый срок.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.