Путин увеличил выплаты по больничному из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает выплат по больничному листу нетрудоспособности в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц.
В пояснительной записке к документу сказано, что он предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранения их здоровья в условиях пандемии коронавируса в стране.
Закон регламентирует особенности выплат по больничному на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно.
Таким образом предусматривается, что если пособие за полный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то оно выплачивается в размере исходя из МРОТ.
Закон также учитывает районные коэффициенты, которые применяются к зарплате при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, исходя из МРОТ.
При этом до 1 октября приостанавливается действие положений, которые предусматривают обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка подавать соответствующее заявление о назначении таких выплат на новый срок.
Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.
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