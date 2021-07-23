Путин заявил, что у ВМФ есть все средства для защиты России

Российский Военно-морской флот способен обнаружить любого врага и при необходимости атаковать его. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.

Сегодня у Военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар, — заявил президент.

Владимир Путин обратил внимание на то, что в российский флот входят мощные корабли океанской зоны, ракетные атомные подводные крейсеры, эффективная морская авиация дальнего и ближнего действия и не имеющие аналогов гиперзвуковые высокоточные системы вооружения.

Путин принял Главный военно-морской парад в честь 325-летия российского флота в Санкт-Петербурге. В торжествах участвуют около четырёх тысяч моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации, сообщает «Интерфакс».

Ранее Путин прибыл в Кронштадт, где проходят торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ РФ.