Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота

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Российский лидер Владимир Путин приехал в Кронштадт, где пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота РФ, сообщает РИА Новости.

На катере с номером 001 глава государства обходит строй кораблей, приветствует и поздравляет экипажи.

В параде будут участвовать 54 корабля, среди которых три фрегата из Ирана, Индии и Пакистана, а также 48 воздушных судов и четыре тысячи военнослужащих.

Мероприятия пройдут на Неве и в Кронштадте. В городе в параде примут участие минные тральщики, противодиверсионные катера, а также малые ракетные корабли.

Мимо Кронштадта пройдёт строй из 16 кораблей, в том числе «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», корвет «Гремящий» и другие. Последними проплывут три военных корабля Индии, Пакистана и Ирана.

В прошлом году парад в честь Дня ВМФ России высоко оценили в Японии. Читатели газеты Yomiuri отметили продвинутые технологии российских инженеров при создании боевой техники. При этом журналисты издания Daily Mail подвергли критике торжественное мероприятие.