Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

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Украина хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе (СЦКК). Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что это, исходя из опыта других военных конфликтов, механизм работающий, — цитирует чиновника издание...