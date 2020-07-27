Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который был приурочен ко Дню ВМФ России. Публикация нашла отклик у читателей.
В комментариях многие из них
Вот она какая, Россия! Денег на военные расходы у неё значительно меньше, чем у Америки. Так она пытается взять новейшими военными разработками, — считает пользователь tet.
Не надо недооценивать Россию! Её ядерные торпеды — это серьёзно. Их ничем не остановить, — уверен ziq.
Да, с таким врагом, как Россия, дело иметь опасно! — отметил kitan.
Не нужно забывать, что Россия до сих пор остаётся сильнейшей в авиационно-космических технологиях, — подчеркнул tarou.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители иностранных государств высмеяли парад военно-морского флота, прошедший в Санкт-Петербурге. Они скептически отнеслись к демонстрации кораблей, отметив, что те представляют большую опасность для самой России, нежели для потенциального врага. Поводом для широкого обсуждения стала публикация издания Daily Mail. Журналисты назвали большинство кораблей ржавыми реликвиями советских времён.
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