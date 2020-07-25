Иностранцы высмеяли главный военно-морской парад в Петербурге

https://static.news.ru/photo/3b9f9a60-cfcd-11ea-9442-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Жители иностранных государств оценили парад военно-морского флота, прошедший накануне в Санкт-Петербурге. Они скептически отнеслись к демонстрации новейших кораблей, отметив, что они представляют большую опасность для самой России, нежели для потенциального врага.

Поводом для широкого обсуждения стала публикация британского издания Daily Mail. Журналисты показали корабли с парада, которые демонстрировали людям в Кронштадте, Владивостоке, Севастополе, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, Каспийске, Североморске и даже портовом городе Тартус в Сирии. В публикации отмечается, что на мероприятии в Санкт-Петербурге присутствовал президент России Владимир Путин. Он сообщил о цели парада — «продемонстрировать растущую мощь военно-морского флота». Российский лидер отметил, что до конца 2020 года армия получит ещё 40 кораблей различных классов, часть из них оснастят гиперзвуковым оружием.

В обсуждении увиденного приняли участие не только жители туманного Альбиона, но и граждане других стран. В комментариях люди признались, что парад удивил их, но в то же время отметили, что большинство из представленных кораблей являются репликами времён СССР.

Большинство их военных кораблей — ржавые реликвии советских времён, в то время как их подводные лодки представляют большую опасность для их собственных экипажей, а не для потенциального врага, — подчеркнул пользователь под ником lincolnjoe из британского города Линкольн.

В то же время британский пользователь Miguman выразил полное непонимание политической ситуации и задался вопросом, зачем России корабли, оснащённые гиперзвуковым оружием.

Удивительно, что они могут себе это позволить. Но в чём именно смысл? — прокомментировал он публикацию.

По мнению британца Lholdings, русским нужно гордиться своей нацией. Он напомнил соотечественникам о том, что Россия «потеряла» миллионы людей во Второй мировой войне, позволяя другим странам оставаться в безопасности, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ состоялся 26 июля в акватории Большого Кронштадтского рейда. В торжественном мероприятии приняли участие 46 кораблей, катеров и судов. В их числе фрегат «Адмирал Касатонов», противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подводные лодки. Парадную линию статического показа у Дворцового моста возглавляет первый российский линейный корабль XVI века «Полтава», воссозданный на исторической верфи.

В 2020 году в связи с проведением Главного военно-морского парада проезд в Кронштадт на время мероприятия ограничили. На территорию города могли въехать либо местные жители, либо люди, имеющие на руках специальные приглашения. Данные ограничения связаны с мерами безопасности на фоне коронавирусной пандемии.

Парад в Петербурге посетили военные атташе более 30 стран, в том числе СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Они высоко оценили организацию и масштаб мероприятия.