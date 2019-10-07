https://static.news.ru/photo/5158773a-e88f-11e9-89e5-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин перед своим днём рождения прогулялся по сибирской тайге и поднялся на горную вершину. Компанию ему составил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как свидетельствуют распространённые видеокадры, Путин за рулём внедорожника проехал по тайге, на пассажирском месте сидел Шойгу. Затем они прогулялись по сибирскому лесу и собрали грибы, сообщает РИА Новости .

На опубликованных кадрах также видно, что Шойгу выкопал куст брусники. Путин пошутил, что его министр посадит у себя на даче — но тот ответил, что для растения нужен другой климат.

Глава государства также поднялся на вершину горы, высота которой, по его словам, около двух тысяч метров.

Енисей красиво отсюда смотрится, — заметил Путин.

В понедельник, 7 октября, Путину исполняется 67 лет. Ранее официальный представитель президента сообщил, что глава государства отметит день рождения «на природе, в кругу родных и близких, писал News.ru.