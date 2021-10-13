Путин снова заявил о лимите на революции для России

Президент Владимир Путин считает, что Россия исчерпала лимит на революции. По его мнению, политическая система страны должна развиваться спокойно. Такое заявление он сделал в ходе «Российской энергетической недели», которую транслировал телеканал «Россия 24». В последний раз о лимите на революции глава государства говорил два месяца назад.

Всё [в политике РФ] так же, как и в энергетике — а здесь особенно, — должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов негативных эмоций. <...> Политическая система России точно так же стабильно развивается, чтобы не допустить ещё одну какую-нибудь революцию. Мы лимит свой на революции исчерпали, — сказал он.

По его словам, при разговоре о демократии в России следует исходить из культуры страны и её традиций парламентаризма. Стране необходима стабильная обстановка.

Путин считает, что в России сохраняется «живая» оппозиция, которая критикует власти. По его словам, не все критики властей находятся в тюрьме.

20 августа в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин уже говорил, что Россия «исчерпала лимит на революции» и не хочет больше революционных потрясений.