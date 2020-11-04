Путин: Россия не стремится кому-то понравиться

https://static.news.ru/photo/ae54bede-1ea4-11eb-92f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провёл встречу с представителями религиозных конфессий. Он заявил, что задача России заключается в укреплении единства, а не в том, чтобы нравиться кому-то.

Путин обсудил с собеседниками ряд вопросов. В том числе речь шла о прописывании в Конституции понятий семьи и защиты традиционных ценностей.

Вы говорите, кому-то не нравится то, что мы делаем. Это странно, потому что мы никому не мешаем. Но мы исходим из того, что наша цель не понравиться кому-то, а укреплять себя, — подчеркнул президент.

Глава государства коснулся также темы межконфессиональных конфликтов. Он привёл в пример события в других странах, когда разного рода провокаторы, прикрываясь свободой слова, оскорбляют чувства верующих, а также тех, кто использует это, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Путин призвал делать всё возможное, чтобы исключить подобное в России, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин принял участие в церемонии в честь Дня народного единства в России. Он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.