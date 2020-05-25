Путин разграничил полномочия президентов и ректоров вузов

https://static.news.ru/photo/949210ac-3a41-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разграничивающий полномочия президентов и ректоров вузов.

Документ опубликован на сайте правовой информации. Согласно ему, право участвовать в определении программ и планов развития организации, а также деятельности коллегиальных органов управления закрепляется за президентами вузов. Кроме того, представлять интересы учебных заведений в отношениях с госорганами и общественными организациями, принимать решения по вопросам улучшения организационной и управленческой деятельности будут именно они.

На ректоров возлагается управление деятельностью организации, решение организационных, кадровых и финансовых вопросов. Также они будут ответственны за реализацию программ и планов развития вузов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст ректоров вузов увеличивается до 70 лет. Ранее ректоры могли возглавлять учебные заведения до 65 лет.