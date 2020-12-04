Путин рассказал, возможно ли «восстание машин»

https://static.news.ru/photo/8d495cda-362e-11eb-8410-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин выступил на онлайн-конференции, посвящённой искусственному интеллекту. Он, в частности, поделился мнением о возможном «восстании машин», тема которого не раз была обыграна в кино.

Возможно ли «восстание машин»? Когда мы говорим об искусственном интеллекте, о сильном интеллекте, то имеем в виду, что машины будут самообучаться. <...> Есть опасение, что машины будут контролировать людей? Но люди будут контролировать эти машины, — убеждён Путин.

Президент назвал искусственный интеллект новым рывком для развития человечества. Путин вместе с тем призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ. Говоря о роли Интернета в жизни человечества, глава государства обратил внимание на важность соблюдения морально-этических норм, которые были выработаны на протяжении тысячелетий. Они, по словам Путина, актуальны и в контексте ИИ.

Как ранее писал NEWS.ru, глава государства также высказался о необходимости исключить все риски утечки персональных данных россиян. По словам российского лидера, сейчас стоит задача создания, по сути, цифровой системы государства. Она должна быть комфортной для использования гражданами и безопасной с точки зрения защиты персональных данных.