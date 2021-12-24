Путин рассказал, в каком городе России мог бы жить

Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции рассказал, какой российский город выбрал бы для жизни. Жительница Великого Новгорода задала вопрос, какой город кроме Москвы и Санкт-Петербурга глава государства выбрал бы для жизни, на что Путин ответил, что всё же подумал о Северной столице.

Я подумал о Петербурге. Но у нас города и малые, и большие развиваются. <...> Предпринимаем усилия для развития инфраструктуры прежде всего, связанности территорий. <...> Увеличить мобильность населения — одна из наших задач. <...> У нас на юге очень хорошо развиваются, Краснодар, посмотрите, как развивается, прибрежная зона, Крым, — сказал Путин.

Он добавил, что всё это даёт людям возможность чувствовать себя в «благоприятной среде».

Мне кажется, у нас много мест, очень красивых, достойных, где человек может чувствовать себя комфортно, — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Москва впервые с 2017 года попала в финальный этап рейтинга самых «умных» городов мира — Intelligent Community Awards. Кроме российской столицы в список вошли города Канады, Вьетнама, Бразилии, Австралии. Эксперты оценивали города по развитию городской инфраструктуры и её адаптации к новым экономическим вызовам.