Москву включили в список семи «умных» городов мира

Москва впервые с 2017 года попала в финальный этап рейтинга самых «умных» городов мира — Intelligent Community Awards, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На первом этапе, который проходил в феврале этого года, был отобран 21 город из восьми стран мира. На втором международная группа независимых экспертов выделила семь финалистов, — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме российской столицы в рейтинге оказались города из Канады, Вьетнама, Бразилии, Австралии. Победитель будет объявлен осенью.

Жюри конкурса смотрело на развитие городской инфраструктуры и на то, как она была адаптирована к новым экономическим вызовам. Сергунина рассказала о проекте городской сети Wi-Fi, в неё входят больше 21 точки доступа бесплатного Интернета. Кроме того, запущены зоны пилотирования 5G. Они позволят изучить применение технологий связи пятого поколения.

Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко напомнил, что российская столица третий раз выходит в число «умных» городов по версии Smart21 и второй раз в топ-7 Communities.

Это, безусловно, свидетельствует о высокой оценке нашей работы зарубежными специалистами, ― резюмировал он.

Ранее Москва и Петербург вошли в мировой рейтинг по росту цен на жильё. Они заняли седьмое и восьмое место соответственно. На первом месте в мировом рейтинге с почти 34-процентным ростом цен на жильё оказался турецкий город Измир.