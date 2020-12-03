Путин рассказал о ситуации с реализацией прав инвалидов

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Гарантии прав инвалидов, которые теперь закреплены в конституции, нужно реализовывать совместно с общественными объединениями, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов.

Российский лидер напомнил, что поправками были закреплены положения, касающиеся соцзащите инвалидов, которая основывается на полном и равно осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, а также недопустимости дискриминации.

Он подчеркнул, что считает крайне важным то, что инициаторами данной поправки стали именно представители общественных организаций. При этом президент напомнил, что предложение провести встречу было озвучено во время общения с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Убеждён, что именно так — в прямом, открытом диалоге с представителями гражданского общества, вообще с людьми и появляются самые верные, выверенные и эффективные решения, — отметил Путин.

Глава государства добавил, что реализовывать закреплённые в конституции гарантии необходимо только в тесном взаимодействии с общественными объединениями людей с инвалидностью.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подчеркнул, что добиться чего бы то ни было в жизни можно только в том случае, если не бросать начатое.