Путин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в России

Президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России был зафиксирован 26 марта. В этот день прирост заражённых составил 24,1%.
21 мая этот показатель составил 3,5%,
Такое заявление политик сделал на совещании о сантирно-эпидемологической обстановке в РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.
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