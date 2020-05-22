Путин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в России

https://static.news.ru/photo/15ad3840-9c2d-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России был зафиксирован 26 марта. В этот день прирост заражённых составил 24,1%.

21 мая этот показатель составил 3,5%, передаёт РИА Новости. 5 мая он был равен 7,6%, 13 мая — 5,9%.

Такое заявление политик сделал на совещании о сантирно-эпидемологической обстановке в РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что с 15 мая власти Москвы запустили программу по бесплатному тестированию на антитела к коронавирусу, но для сдачи анализа нужно приглашение. Эти приглашения рассылаются случайно выбранным горожанам. Таким образом выявляются три группы населения: пациенты с лёгкой или средней тяжестью коронавируса, переболевшие и бессимптомные носители.