Путин распорядился сохранить объёмы лечения детей с тяжёлыми болезнями

https://static.news.ru/photo/b307c460-2275-11eb-b7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить сохранение объёмов лечения детей с тяжёлыми заболеваниями и предоставления им необходимых лекарств.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте администрации президента.

Обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, — говорится в документе.

До 1 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин и главы регионов должны предоставить соответствующий доклад. Кроме того, до 15 декабря правительству нужно обеспечить функционирование с 1 января 2021 года дополнительного механизма медицинской помощи детям с тяжёлыми, в том числе прогрессирующими редкими заболеваниями. Это будет осуществляться за счёт средств, поступающих в бюджет после повышения НДФЛ. Члены правительства должны будут определять порядок оказания такой помощи, при этом учитывая, что при принятии таких решений приоритет имеют врачи и общественные деятели, обладающие авторитетом в сфере здравоохранения. Ответственным за исполнение поручений президент назначил Мишустина.

Ранее NEWS.ru писал о том, президент РФ Владимир Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах, которые предпринимаются в регионах по обеспечению больных коронавирусом бесплатными лекарствами.