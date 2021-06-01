Путин рассказал, кем работала его мать

https://static.news.ru/photo/700c2334-c2ea-11eb-97be-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин рассказал, что его мать какое-то время работала нянечкой в больнице и ночным сторожем, чтобы содержать его. Такое заявление он сделал в ходе онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», передаёт ТАСС.

У меня в своё время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть, — рассказал политик.

Об этом он рассказал семье Каньшиных, в которой мать работает уборщицей. Путин предположил, что она устроилась на эту должность, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время».

Политик отметил, что воспитание детей в многодетных семьях требует больших усилий и душевной отдачи, а также много времени. Однако он согласился, что «ребёнок в семье — это праздник».

У вас у всех много детей, и это большой праздник, — добавил он.

Ранее председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что для появления в России большого количества многодетных семей в стране должен быть принят закон об их поддержке. По её словам, эти меры должны помогать не только существующим семьям с несколькими детьми, но и предоставлять горизонт планирования тем, у кого сейчас нет детей или есть один-два ребёнка.