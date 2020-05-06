Путин изучит рекомендации по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведёт совещание по поэтапному выходу из режима самоизоляции, введённого властями на фоне пандемии коронавируса.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе совещания Путин изучит рекомендации по вопросу снятия ограничений в стране. Представитель Кремля пояснил, что их реализацию могут начать с 12 мая,
Ранее в Кремле сообщили, что снятие ограничительных мер будет поэтапным. Однако конкретный сценарий будет зависеть от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников, писал NEWS.ru.
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