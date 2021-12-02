Путин проведёт совещание по безопасности на шахтах Кузбасса

Президент России Владимир Путин проведёт 2 декабря совещание, посвящённое безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в ходе совещания планируется включение с шахты «Листвяжная», где где в результате аварии погиб 51 человек. Его слова приводит РИА Новости.

Сегодня где-то ориентировочно на 14:00 запланировано совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Это важное совещание, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что в числе участников совещания будет генпрокурор России Игорь Краснов.

Взрыв метана и последующее задымление произошли на шахте 25 ноября. На момент происшествия под землёй были 285 горняков. В результате погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Количество пострадавших, по последним данным, составляет 99 человек. По факту происшествия ведётся расследование, возбуждены уголовные дела.

Позже выяснилось, что шахтёры не раз жаловались на опасную концентрацию метана в шахте, но их заставляли продолжать работу. Кроме того, один из горняков рассказал, что они не могли просто так отказаться от работы из-за хорошей зарплаты и наличия у всех кредитов. Сотни нарушений после происшествия на «Листвяжной» были выявлены и на других шахтах региона.