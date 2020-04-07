Путин призвал внимательно следить за распространением коронавируса

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в России.
По его словам, России необходимо обратиться к опыту других стран и сделать выводы. При этом важно опираться на позицию медиков,
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, ограничения по коронавирусу вынудили Кремль задуматься о переносе единого дня голосования на декабрь или 2021 год. Под угрозой срыва оказались выборы 18 губернаторов, 11 региональных заксобраний и 22 городских дум.
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