https://static.news.ru/photo/c0a26398-cfcc-11e9-810f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин высказался о протестах в связи с предстоящими выборами. Глава государства посчитал, что для страны будет полезнее, если молодежь направит энергию на более созидательные процессы — например, на увеличение рождаемости в стране.

Российский лидер ответил на вопрос ведущего пленарного заседания Восточного экономического форума Серегя Брилёва, нужно ли мягче относиться к митингующей молодёжи.

Скажем так, у нас в Чечне или в Дагестане <...> рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию​, - процитировал ответ Путина «Коммерсант» .

Глава государства подчеркнул, что молодые люди имеют право на протестные акции, поскольку это «встряхивает власть». Однако действовать нужно строго в рамках закона.

Как ранее сообщал News.ru, Владимир Путин иронично прокомментировал реплику малазийского премьер-министра Махатхира Мохамада. 94-летний Мохамад сказал, что в его стране предельный возраст главы государства подняли до 95 лет. Российский президент ответил, что «пока не дотягивает».