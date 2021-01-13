Путин призвал перейти к массовой вакцинации против COVID-19

Президент России Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели. В связи с этим глава государства поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.
Прошу вас со следующей недели приступать к масштабной вакцинации всего населения. И выстроить соответствующий график этой работы, — отметил Путин.
13 января российский лидер проводит совещание с членами российского правительства, в ходе которого планируется обсудить планы дорожного строительства на 2021–2023 годы. С докладами на соответствующую тему выступят зампредседателя правительства Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.
Медики за сутки вылечили в РФ 28 658 человек от COVID-19. За всё время пандемии в РФ исцелились 2 854 088 граждан от новой коронавирусной инфекции.
Кроме того, за минувшие 24 часа специалисты зафиксировали 22 850 заражённых (всего — 3 471 053).
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире. При этом он отметил, что необходимо выяснить, как препарат будет работать в условиях появления новых штаммов заболевания.