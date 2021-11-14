Путин призвал либералов не уподобляться лакеям

Истинные либералы не должны стремиться кого-то копировать и уподобляться лакеям. Если отечественные либералы действительно желают добра России, то они найдут общий язык с «почвенниками», у которых те же цели. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, если под либерализмом понимать свободу мысли, выбора, поиска решения, то в России «всегда это было, есть и всегда это будет». Если же понимать либерализм как то, что считается за него в других странах, то такой вариант нельзя назвать самым лучшим.

Президент процитировал высказывание писателя Фёдора Достоевского, назвавшего русских либералов лакеями, «которые ищут, кому бы почистить сапоги». Он отметил, что если российские либералы хотят добра своей стране, то им несложно будет найти общий язык со славянофилами.

Если они не уподобляются лакеям, наши либералы, а хотят добра своей стране, то они быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели, — сказал глава государства.

Ранее в воскресенье Путин высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии. Он назвал обвинения России со стороны Запада в якобы причастности к произошедшему попытками переложить «с больной головы на здоровую».