Президент РФ Владимир Путин высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии. Он назвал обвинения России со стороны Запада в якобы причастности к произошедшему попытками переложить «с больной головы на здоровую». Об этом глава государства рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Они (страны Запада. — NEWS.ru) сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, — сказал Путин.

При этом президент добавил, что со своей стороны РФ будет способствовать урегулированию ситуации на польско-белорусской границе. Однако при этом он уточнил, что страна окажет помощь в случае «если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15–20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, четыре-пять тысяч из них уже находятся у границы.

Ранее примерно 50 мигрантам удалось прорваться из Белоруссии на территорию Польши. Часть из них уже задержана.