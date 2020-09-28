Путин призвал губернаторов достигать позитивных изменений в регионах 

https://static.news.ru/photo/0f9ceb78-01bb-11eb-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернаторы должны добиваться реальных позитивных изменений в регионах России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

По его словам, основные мероприятия по национальным проектам приходятся на регионы. Глава государства подчеркнул, что субъекты федерации должны проявлять инициативу, поскольку их главы видят ситуацию на местах.

В городах, в посёлках нашей страны необходимо добиваться реальных позитивных изменений, — подчеркнул Путин.

По его словам, губернаторы имеют почти двухлетний опыт исполнения национальных проектов. Они могут детализировать и уточнять задачи, которые стоят перед Россией, сообщает РИА Новости.

Также глава государства подчеркнул, что по каждой национальной цели должен быть ощутимый результат. Проблемные вопросы нельзя откладывать на потом, отметил Путин.

Уже в 2021 году по каждой национальной цели должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат, — заявил российский лидер.

NEWS.ru писал, что всего в России существует 12 национальных проектов. Они должны обеспечить стремительное развитие страны и повышение уровня жизни. Проекты рассчитаны на период с 2019-го по 2024 год. На заседании Госсовета Путин обсудил вопросы их реализации.