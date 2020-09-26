Путин собирает Госсовет для обсуждения нацпроектов

https://static.news.ru/photo/28182518-0158-11eb-95b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник вместе с президиумом Госсовета обсудит ход реализации национальных проектов.

При этом сроки достижения национальных целей могут быть перенесены с 2024 года на 2030 год, передаёт РИА Новости. Отмечается также, что заседание пройдёт на фоне ожидания проекта закона о Государственном совете. Его должны внести в Госдуму в начале недели.

Всего в России 12 нацпроектов. Они должны обеспечить стремительное развитие страны и повышение уровня жизни. Проекты рассчитаны на 2019-2024 годы и объединены в три группы.

Стоимость всех нацпроектов для страны составляет

25,7 трлн руб: 13,1 трлн федеральных, 4,9 региональных, 0,1 трлн из Пенсионного и других внебюджетных госфондов и 7,5 трлн за счёт частных средств.

В три группы вошли направления:

Человеческий капитал. Он обойдётся в 5,7 трлн и включает в себя нацпроекты: «Демография» (3,1 трлн), «Здравоохранение» (1,7 трлн), «Образование» (0,8 трлн) и «Культура» (0,1 трлн).



Комфортная для жизни среда. Стоимость — 9,9 трлн. В эту категорию вошли нацпроекты: «Качественные дороги» (4,8 трлн), "Экология«(4,0 трлн) и «Жилье» (1,1 трлн).



Экономический рост (10,1 трлн): нацпроекты «Инфраструктура» (6,3 трлн), «Цифровая экономика» (1,6 трлн), «Наука» (0,6 трлн), «Малый бизнес» (0,5 трлн), «Экспорт» (0,96 трлн) и «Производительность труда» (0,05 трлн).

Как писал NEWS.ru, Путин ранее анонсировал встречу членов Государственного совета для обсуждения хода реализации национальных проектов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко упоминал, что на заседании Госсовета с участием регионов примут решения по корректировкам нацпроекта «Здравоохранение». Глава Минздрава при этом в качестве даты мероприятия называл 30 сентября.