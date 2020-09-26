В Кремле назвали дату расширенного заседания президиума Госсовета

https://static.news.ru/photo/743b2338-ffef-11ea-8a82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведёт заседание президиума Госсовета в понедельник, 28 сентября.

Представитель Кремля назвал дату заседания, отвечая на вопрос РИА Новости. Песков уточнил, что заседание пройдёт в расширенном формате.

Путин ранее анонсировал встречу членов Государственного совета для обсуждения хода реализации национальных проектов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко упоминал, что на заседании Госсовета с участием регионов примут решения по корректировкам нацпроекта «Здравоохранение». Глава Минздрава при этом в качестве даты мероприятия называл 30 сентября.

Законопроект о статусе и порядке формирования Госсовета находится в высокой степени готовности и скоро будет внесён в Государственную думу. Об этом 22 сентября заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передавал NEWS.ru.