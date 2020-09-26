В Кремле назвали дату расширенного заседания президиума Госсовета

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведёт заседание президиума Госсовета в понедельник, 28 сентября.
Представитель Кремля
Путин ранее анонсировал встречу членов Государственного совета для обсуждения хода реализации национальных проектов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко упоминал, что на заседании Госсовета с участием регионов примут решения по корректировкам нацпроекта «Здравоохранение». Глава Минздрава при этом в качестве даты мероприятия называл 30 сентября.
Законопроект о статусе и порядке формирования Госсовета находится в высокой степени готовности и скоро будет внесён в Государственную думу. Об этом 22 сентября заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передавал NEWS.ru.
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