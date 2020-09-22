Клишас оценил готовность законопроекта о Госсовете

https://static.news.ru/photo/be58b82a-fcb8-11ea-b182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о статусе и порядке формирования Госсовета находится в высокой степени готовности и скоро будет внесён в Государственную думу. Об этом 22 сентября заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Есть большой и достаточно важный закон о Госсовете. Он уже практически готов и скоро будет внесён, — цитирует сенатора ТАСС.

Ранее Андрей Клишас сообщил, что законопроект о новом Госсовете могут внести в парламент в сентябре-октябре, а его принятие можно ожидать к концу 2020 года

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул , что Госсовет за 20 лет его деятельности стал востребованным и эффективным инструментом участия губернаторов в федеральной повестке, обмена лучшими практиками и согласования региональных проблем на общефедеральном уровне. Он также напомнил, что в 2000 году предложил переформатировать Совет Федерации, предложив губернаторам не участвовать «в личном качестве» в работе верхней палаты парламента.

Годовщина подписания указа о Госсовете отмечалась 1 сентября. Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти, писал NEWS.ru.