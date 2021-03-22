Путин призвал добиваться коллективного иммунитета к COVID-19

Необходимо добиться в РФ коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, для этого нужно произвести около 70 млн полных доз вакцины от COVID-19.
По оценкам, для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны, для этого потребуется 69,8 млн комплектов доз вакцин. Все возможности и ресурсы для изготовления таких объёмов у нас есть, — отметил политик на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.
Политик добавил, что производственные мощности это позволяют. Лидер отметил, что ситуацию с пандемией в РФ удалось стабилизировать.
Он обратил внимание, что это стало возможным благодаря своевременно начатой процедуре всеобщей вакцинации. Российские препараты, три из которых уже прошли процедуру регистрации, абсолютно надёжны и безопасны, подчеркнул глава государства. Ни одна зарубежная вакцина, по его словам, не демонстрирует такой степени защиты.
Первой российской вакциной от коронавирусной инфекции стал препарат «Спутник V», второй — «ЭпиВакКорона». Как сообщил Путин, пилотные партии третьей вакцины — «КовиВак» — уже произведены и вскоре будут поставлены в гражданский оборот. Президент также заявил, что вакцинируется от COVID-19 23 марта, однако процедура не будет публичной.
Путин также отметил, что вакцины от коронавируса российского производства, несмотря на «умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы», оказались востребованы в мире. По словам главы государства, разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств. Путин в ходе совещания по вакцинации населения подчеркнул, что российские вакцины абсолютно безопасны и надёжны. Президент отметил, что иностранные аналоги не показывают такой степени защиты, писал NEWS.ru.