Путин принёс соболезнования близким Николая Губенко

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Психологи Южного военного округа (ЮВО) во время специальных учений по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) совместно с частями и подразделениями РЭБ Минобороны РФ, под руководством сотрудников Департамента психологической работы Министерства обороны РФ, провели тренировки по психологическому сопровождению выполнения задач расчётами РЭБ.

Особенность боевых дежурств РЭБ — постоянное, на протяжении длительного промежутка времени, наблюдение и контролирование радиоэлектронной обстановки в зоне ответственности с помощью специального оборудования, говорится на официальном сайте Минобороны РФ. Успех...