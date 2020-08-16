Путин принёс соболезнования близким Николая Губенко

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актёра, режиссёра и депутата Московской городском думы Николая Губенко.
О реакции главы государства на кончину Губенко рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и всем почитателям таланта Николая Губенко, скончавшегося сегодня, — сказал представитель Кремля.
О смерти Губенко рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, писал NEWS.ru. Политик и кинодеятель скончался 16 августа, не дожив один день до своего 79-го дня рождения. Председатель столичного парламента заявил, что депутаты потеряли мудрого коллегу. Он также выразил соболезнования родственникам покойного. Шапошников отметил, что дата, время и место прощания станут известны позже.
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