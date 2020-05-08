Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка

https://static.news.ru/photo/a7e9011a-91da-11ea-b4a0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка. Перед этим глава государства намерен провести смотр полка. Торжественное мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы СССР над фашизмом.

Как отмечает «Интерфакс», церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка традиционно проходит на Соборной площади в Москве. В 2020 году это мероприятие отменено из-за эпидемиологической ситуации на фоне коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы. Глава государства обратился к гражданам после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Он отметил, что День Победы — это самый главный, самый дорогой праздник, который мы всегда отмечаем торжественно и всенародно. По словам Путина, его духовно-нравственное значение остаётся неизменно великим, писал NEWS.ru.