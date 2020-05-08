Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка

Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка. Перед этим глава государства намерен провести смотр полка. Торжественное мероприятие приурочено к 75-летию Великой Победы СССР над фашизмом.
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Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём Победы. Глава государства обратился к гражданам после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Он отметил, что День Победы — это самый главный, самый дорогой праздник, который мы всегда отмечаем торжественно и всенародно. По словам Путина, его духовно-нравственное значение остаётся неизменно великим, писал NEWS.ru.
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