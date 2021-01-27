Путин предупредил о риске начала борьбы «всех против всех» в мире

https://static.news.ru/photo/561dc55c-609a-11eb-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что существует вероятность столкнуться со «срывом в мировом развитии».

По словам российского лидера, ситуация в мире может развиваться самым непредсказуемым образом. Путин отметил, что государства мира должны принимать меры, чтобы не допустить худшего сценария.

Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, — подчеркнул президент РФ.

Давосский Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году проходит в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. Путин выступил на мероприятии впервые за 11 лет. На сайте ВЭФ идёт трансляция выступлений спикеров.

Как писал NEWS.ru, Путин признал, что глобальный мировой конфликт в «горячей» фазе сейчас невозможен, так как он привёл бы к концу цивилизации. Президент напомнил, что в XX веке неготовность и неспособность разрешать по существу международные проблемы обернулись Второй мировой войной.