Путин предложил запретить списывать социальные выплаты в счёт долгов

Владимир Путин предложил запретить списывать у населения в счёт долгов социальные выплаты, в том числе и деньги на детей. Об этом президент заявил на очередном съезде партии «Единая Россия», пишет ТАСС.

Предлагаю запретить в законодательстве требование о запрете списывания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это надо задним числом. Средства, которые были сняты со счетов граждан, надо им вернуть. С учетом прибыли, банки сделают это легко, — заявил российский лидер.

Также Владимир Путин сообщил, что он также потребовал от правительства максимально оперативно организовать начисление пенсионерам единовременных выплат в 10 тысяч рублей. Индексация пенсий в следующем году будет проведена выше уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в ходе совещания совета по стратегическому развитию и нацпроектам сделал заявление о том, что у российских властей появился «исторический шанс» решить вопрос с жильём граждан.