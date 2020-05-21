Путин предложил снизить ставку по образовательным кредитам почти в три раза

https://static.news.ru/photo/2409810e-9b66-11ea-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос о снижении ставок по образовательным кредитам. Помимо этого, глава государства распорядился проработать механизм увеличения размера налоговых вычетов по таким займам.

Инициативы были озвучены в ходе онлайн-совещания по ситуации в сфере образования в условиях пандемии.

Прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов, а на этапе их выплат — увеличить размер налогового вычета, — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что вычеты должны предоставляться как на сам кредит, так и на проценты по нему.

У молодых людей должна быть возможность оплатить обучение за счёт образовательного кредита на максимально льготных условиях, подчеркнул российский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что министр образования и науки Валерий Фальков предложил разрешить вузам перевести на вакантные бюджетные места большее количество студентов-отличников, которые учатся на платной основе.