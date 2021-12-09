Путин предложил правозащитникам поработать над законом о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин считает, что законодательство о СМИ-иноагентах нужно обсудить с правозащитниками. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Здесь нужно действовать очень тонко. Давайте вернёмся к этому (закону о СМИ-иноагентах. — NEWS.ru), с профессиональным сообществом поработаем. И придём, насколько это возможно, к согласованному решению, — заявил он.

По словам Путина, здесь нужно действовать очень аккуратно для того, чтобы сделать общество и экономику страны в конечном итоге более конкурентоспособными.

Ранее Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что закон об иноагентах должен отвечать своим целям и не должен нарушать права граждан. Он согласился, что нужно внимательно посмотреть и проанализировать практику применения этого закона и внести в него определённые коррективы.

Ранее сообщалось, что политическая партия «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагает признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции Сергея Миронова, необязательно сразу включать жёсткие меры, которые могут негативно сказаться на всей дальнейшей работе издания или телеканала. В случае нарушения сначала следует выносить СМИ предупреждение, а уже потом обращаться в суд.