Путин поздравил россиян с Новым годом

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Более 180 рейсов задержаны или отменены в преддверии Нового года в трёх аэропортах Москвы. Встречать праздник в столице придётся больше всего пассажирам, собиравшимся улететь из Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Яндекс.Табло».

Агентство отмечает, что в Шереметьево отменили 160 рейсов, ещё четыре задержали. Немногим лучше ситуация в других аэропортах. Так, в Домодедово восемь рейсов задержаны и пять отменены, а во Внуково один...