Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребёнка

https://static.news.ru/photo/93e8d206-a401-11ea-b30e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поздравил детского омбудсмена в России Анну Кузнецову с рождением седьмого ребёнка (сына). Лидер пообщался с общественным деятелем во время онлайн-конференции с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья, — цитирует лидера РИА Новости.

Он отметил, что Международный день защиты детей призван обращать внимание на проблемы соблюдения прав самых юных граждан, на модернизацию образования и охраны здоровья.

По мнению президента, воспитание подрастающего поколения является для России одним из общенациональных приоритетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки, которые позволят отправлять алкоголиков, имеющих детей, на принудительное лечение, могут внести в УК РФ и КоАП. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.