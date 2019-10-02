https://static.news.ru/photo/5c558356-e535-11e9-8d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом модернизации первичного звена здравоохранения, заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы.

Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены квалификационные выплаты и другие доплаты, — цитирует ТАСС Путина.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила закрепить правительственным актом долю гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медиков на уровне не менее 55%.

По её словам, до 30 ноября регионы должны завершить анализ уровня зарплат медработников, а Минтруд и Минздрав к этому времени разработают проект изменений в Трудовой кодекс, предоставляющий полномочия правительству по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда.

Как писал News.ru, ранее Вероника Скворцова заявила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медицинских работников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займёт не менее двух лет и потребует дополнительных средств, особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку. По её словам, предварительную оценку финансовых затрат можно будет осуществить до сентября следующего года, а детализированную — после завершения всех работ.