Путин посетил Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин прибыл на Пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Вместе с главой государства на богослужение прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Трансляция богослужения ведётся на федеральных каналах.

Во время богослужения патриарх Кирилл проведёт крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. Богослужение в Пасху начинается примерно за полчаса до полуночи.По традиции, глава государства встречает праздник Светлой Пасхи именно в этом храме.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздников Воскресения Христова и пожелал мира и «неиссякаемой духовной радости» о воскресшем Христе.

Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе! В праздник святой Пасхи рад обратиться ко всем вам с этим приветствием, которое на протяжении двух тысяч лет победно звучит в нашем мире, — обратился к россиянам Кирилл.

Патриарх отметил, что Пасха — самый светлый, радостный и главный праздник для христиан. В этот день люди славят Спасителя, «который победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом».

Ранее сообщалось, что пасхальные богослужения пройдут 24 апреля и в Мариуполе. Они будут проводиться в четырёх церквях города.