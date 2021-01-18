Путин поручил своевременно выплатить надбавки медикам за работу в Новый год

https://static.news.ru/photo/8a7a8fe6-5975-11eb-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами обеспечить своевременную выплату надбавок для медиков, которые в новогодние праздники помогали больным коронавирусом. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить своевременную выплату заработной платы и специальных социальных выплат за работу в праздничные и выходные дни с 1 по 10 января 2021 года медицинским работникам, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Ответственными за исполнение поручения российского лидера назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также руководители регионов. Соответствующий доклад о проведённой работе они должны предоставить до 10 февраля 2021 года.

Также Путин потребовал установить для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, специальные социальные выплаты. Такие выплаты должны быть удвоены за работу в новогодние праздники. Доклад по теме должен быть предоставлен до 20 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты предложило повысить ежемесячные выплаты некоторым категориям граждан. Они могут быть увеличены на размер инфляции.

Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовых актов, повышение выплат предполагается ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, если норма будет принята, выплаты вырастут для пострадавших от радиации, инвалидов, беременных, военнослужащих и других категорий.