Путин поручил разработать меры по обновлению городского транспорта

Президент Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации развития ВЭБ.РФ подготовить программу модернизации пассажирского транспорта в городах.
Она должна содержать предложения по обновлению подвижного состава и оптимизации маршрутов, а также определить объёмы и источники финансирования.
Программа должна быть готова к 1 августа 2020 года. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов,
Ранее NEWS.ru писал, что работа транспорта в России может не восстановиться после пандемии коронавируса. Не исключено, что рынок покинут многие компании, а цены на поездки значительно вырастут.
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