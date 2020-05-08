Путин поручил разработать меры по обновлению городского транспорта

https://static.news.ru/photo/9993126a-9142-11ea-a341-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству и госкорпорации развития ВЭБ.РФ подготовить программу модернизации пассажирского транспорта в городах.

Она должна содержать предложения по обновлению подвижного состава и оптимизации маршрутов, а также определить объёмы и источники финансирования.

Программа должна быть готова к 1 августа 2020 года. Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что работа транспорта в России может не восстановиться после пандемии коронавируса. Не исключено, что рынок покинут многие компании, а цены на поездки значительно вырастут.