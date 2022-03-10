Путин поручил повторить программу детского туристического кешбэка

Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду возобновить в 2022 году программу детского туристического кешбэка, пишет ТАСС. Глава государства подчеркнул, что запустить её нужно с 1 мая и заранее уведомить об этом россиян.

В прошлом году мы запустили программу возврата до 50% стоимости путёвок в детские оздоровительные лагеря. Я прошу вас проработать и осуществить такую же программу в этом году, тоже с 1 мая, — сказал Путин.

Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента. Программа предусматривала возврат 50% от стоимости путёвки в детский лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.

В декабре бизнес-объединение «Опора России» выступило с инициативой продления программы и частичной компенсации затрат на отдых в детских лагерях на 2022 год. Письмо с соответствующим предложением глава организации Александр Калинин направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В послании отмечалось, что продление программы «станет важнейшей мерой поддержки семей и туристической отрасли».