«Опора России» предложила продлить программу детского кешбэка на 2022 год

Бизнес-объединение «Опора России» выступило с инициативой продления программы частичной компенсации затрат на отдых в детских лагерях на 2022 год. Письмо с соответствующим предложением глава организации Александр Калинин направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

В послании отмечается, что продление программы «станет важнейшей мерой поддержки семей и туристической отрасли».

Оперативное принятие решения о поддержке детского отдыха позволит лагерям успеть подготовиться к новому сезону, а родителям — спланировать отдых детей в следующем году, — говорится в письме.

Для реализации инициативы «Опора России» просит правительство выделить дополнительные средства в сумме 5 млрд рублей.

Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента Владимира Путина. Программа предусматривала возврат 50% от стоимости путёвки в детский лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.

В Ростуризме отметили, что поддерживают программу детского кешбэка и готовы вновь запустить её в короткие сроки в случае соответствующего решения. При этом напомнили, что программа вводилась на год как антикризисная.

Ранее сообщалось, что в России с 18 января стартует новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля 2022 года. Условия останутся прежними — тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.