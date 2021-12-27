«Опора России» предложила продлить программу детского кешбэка на 2022 год
Сергей Попов
Сергей Попов
08:27, 28 декабря 2021
Фото: Антон Кардашов/АГН
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Бизнес-объединение «Опора России» выступило с инициативой продления программы частичной компенсации затрат на отдых в детских лагерях на 2022 год. Письмо с соответствующим предложением глава организации Александр Калинин направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.
В послании отмечается, что продление программы «станет важнейшей мерой поддержки семей и туристической отрасли».
Оперативное принятие решения о поддержке детского отдыха позволит лагерям успеть подготовиться к новому сезону, а родителям — спланировать отдых детей в следующем году, — говорится в письме.
Для реализации инициативы «Опора России» просит правительство выделить дополнительные средства в сумме 5 млрд рублей.
Кешбэк на детский отдых был введён в 2020 году по предложению президента Владимира Путина. Программа предусматривала возврат 50% от стоимости путёвки в детский лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Глава государства подчёркивал, что детский отдых должен быть максимально доступным.
В Ростуризме отметили, что поддерживают программу детского кешбэка и готовы вновь запустить её в короткие сроки в случае соответствующего решения. При этом напомнили, что программа вводилась на год как антикризисная.
Ранее сообщалось, что в России с 18 января стартует новый этап программы туристического кешбэка. Он продлится до 12 апреля 2022 года. Условия останутся прежними — тур должен быть оплачен картой «Мир». Сумма кешбэка составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей.