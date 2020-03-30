https://static.news.ru/photo/b5812506-728f-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил задействовать все лабораторные мощности для тестирования граждан на коронавирус.

Об этом российский лидер заявил на совещании с полпредами в федеральных округах. По его словам, в ближайшие дни необходимо нарастить объёмы тестирования. Достигнуть этого можно путём развёртывания дополнительных центров диагностики в медицинских учреждениях, передаёт ТАСС.

Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, — заявил президент.

30 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления нового типа коронавируса. Работу они начали уже с 27 марта.

Ранее NEWS.ru писал о том, что платные тесты на коронавирус начали проводить в Москве и Московской области частные клиники «Медси».