Президент РФ Владимир Путин поручил задействовать все лабораторные мощности для тестирования граждан на коронавирус.
Об этом российский лидер заявил на совещании с полпредами в федеральных округах. По его словам, в ближайшие дни необходимо нарастить объёмы тестирования. Достигнуть этого можно путём развёртывания дополнительных центров диагностики в медицинских учреждениях,
Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, — заявил президент.
30 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления нового типа коронавируса. Работу они начали уже с 27 марта.
Ранее NEWS.ru писал о том, что платные тесты на коронавирус начали проводить в Москве и Московской области частные клиники «Медси».
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