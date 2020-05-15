Путин поручил нарастить объёмы тестирования населения на COVID-19

https://static.news.ru/photo/b726744e-96e1-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству проследить за тем, чтобы в стране нарастили объёмы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции.

Российский лидер сохранил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. За соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер будут следить соответствующие учреждения. Медицинские работники, работающие в «красной зоне», получат обещанную доплату.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обязан будет представить 20 мая доклад о выполнении всех этих поручений, говорится на сайте Кремля.

Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.