Путин поручил МЧС мониторить ход оказания помощи пострадавшим от пожаров

МЧС России будет обеспечивать мониторинг своевременности оказания помощи пострадавшим от природных пожаров и паводков. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Совместно с властями регионов в МЧС будут обеспечивать мониторинг ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает сайт Кремля, также правительство рассмотрит вопрос о выделении из федерального бюджета денежных средств, которые необходимы для софинансирования мероприятий по восстановлению автомобильных дорог после паводка в Республике Коми, а также на ремонт жилых домов и социально-значимых объектов на территории Забайкальского края, которые пострадали в результате штормового ветра 13 мая 2020 года.
NEWS.ru писал, президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на высказывание чиновников во время совещания по борьбе с пожарами и паводками в регионах. Глава государства крутил в руках ручку, а затем кинул её на стол.
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