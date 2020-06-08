Путин поручил МЧС мониторить ход оказания помощи пострадавшим от пожаров

https://static.news.ru/photo/4d2f56ac-a9b3-11ea-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

МЧС России будет обеспечивать мониторинг своевременности оказания помощи пострадавшим от природных пожаров и паводков. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Совместно с властями регионов в МЧС будут обеспечивать мониторинг ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает сайт Кремля, также правительство рассмотрит вопрос о выделении из федерального бюджета денежных средств, которые необходимы для софинансирования мероприятий по восстановлению автомобильных дорог после паводка в Республике Коми, а также на ремонт жилых домов и социально-значимых объектов на территории Забайкальского края, которые пострадали в результате штормового ветра 13 мая 2020 года.

NEWS.ru писал, президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на высказывание чиновников во время совещания по борьбе с пожарами и паводками в регионах. Глава государства крутил в руках ручку, а затем кинул её на стол.