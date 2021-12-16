Путин поручил активизировать работу по допуску к базам обезличенных данных

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и парламенту ускорить подготовку поправок, которые позволят органам власти предоставлять доступ технологическим компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, к базам данных граждан РФ. Речь идёт об обезличенных данных при соблюдении безопасности и конфиденциальности. Соответствующее поручение дано по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и опубликовано на сайте Кремля.

Правительству РФ совместно с ГД ускорить подготовку проектов федеральных законов о внесении в законодательство изменений, в соответствии с которыми органам государственной власти будет разрешено предоставлять организациям <....> доступ к наборам обезличенных данных при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных, в том числе обезличенных, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это касается компаний, занимающихся разработкой технологических решений с применением искусственного интеллекта, и научных организаций.

Правительство совместно с Центробанком должны будут также подготовить предложения о предоставлении таким фирмам доступ к наборам обезличенных данных, содержащихся в информационных системах крупнейших организаций отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

Кроме того, предполагается, что и физические лица в определённых случаях получат возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации.

Ранее сообщалось, что президент России поручил правительству разработать предложения, направленные на обеспечение защиты личных данных россиян. Путин отметил, что случаев утечек личных данных россиян и злоупотреблений ими много. При этом «людям фактически некуда жаловаться». В связи с этим, по его словам, необходимо принимать меры по защите интересов граждан.