Путин пообещал учесть пожелания экологов при реализации нацпроекта

https://static.news.ru/photo/f544dcf2-a726-11ea-91f5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 5 июня провёл встречу по видеосвязи с экологами и зоозащитниками.

Как передаёт РИА Новости, глава государства пообещал, что пожелания специалистов, которые те высказали в ходе встречи, передадут в работу профильным ведомствам и обязательно учтут при реализации нацпроекта «Экология».

Путин, в частности, отметил, что пожелания экологов и зоозащитников примут к сведению главы Минприророды и Росприроднадзора, а также профильный вице-премьер. Президент подчеркнул, что реализация экологического нацпроекта «касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества».

Как писал NEWS.ru, 2 июня Путин поручил кабмину скорректировать план реализации национальных проектов в условиях эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Президент призвал председателя правительства Михаила Мишустина провести ревизию расходов в этой области, причём сделать это максимально оперативно.

Ранее президент заявлял, что реализация части нацпроектов, запланированная на 2020 год, откладывается.