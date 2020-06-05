Путин пообещал учесть пожелания экологов при реализации нацпроекта

Президент России Владимир Путин 5 июня провёл встречу по видеосвязи с экологами и зоозащитниками.
Как
Путин, в частности, отметил, что пожелания экологов и зоозащитников примут к сведению главы Минприророды и Росприроднадзора, а также профильный вице-премьер. Президент подчеркнул, что реализация экологического нацпроекта «касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества».
Как писал NEWS.ru, 2 июня Путин поручил кабмину скорректировать план реализации национальных проектов в условиях эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Президент призвал председателя правительства Михаила Мишустина провести ревизию расходов в этой области, причём сделать это максимально оперативно.
Ранее президент заявлял, что реализация части нацпроектов, запланированная на 2020 год, откладывается.
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