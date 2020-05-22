Путин понадеялся, что не попадёт в руки борющихся с коронавирусом врачей

https://static.news.ru/photo/c85221f0-9c31-11ea-ba32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе общения с врачами выразил надежду, что не станет пациентом медиков, которые лечат людей с коронавирусом.

Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь. Надеюсь, и не придётся. Некоторые мои коллеги <...> сталкивались с вашими специалистами, которые постоянно принимали участие в консультациях, всегда были рядом, помогали, — цитирует РИА Новости главу государства, обратившегося к главному врачу городской клинической больницы № 52 Депздрава Москвы Марьяне Лысенко.

Ранее глава Роспотребнадзора на совещании с участием Путина заявила, что около 20% выявленных пациентов с коронавирусной инфекцией в мае госпитализируют в России против 60% месяцем ранее. Она добавила, что также растёт количество инфицированных без симптомов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,21 млн человек, погибли около 335 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн. В России на 22 мая общее число инфицированных достигло 326 448, выздоровели 99 825, умерли 3249.