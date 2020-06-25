Путин положительно оценил опыт использования видеоконференций

https://static.news.ru/photo/495c5b4a-b6e4-11ea-b3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что использование видеоконференций для проведения встреч и совещаний экономит время, поэтому следует эксплуатировать такой формат и в будущем.

Об этом он сказал во время встречи с членами Общественной палаты (ОП) РФ нового состава, которая проходит в онлайн-режиме. По словам президента, такой формат удобен для обсуждения проблем «с разными людьми, находящимися в разных местах», передаёт ТАСС.

Можно его использовать и в будущем достаточно активно, — заявил российский лидер.

Он пообещал членам палаты встретиться лично, когда эпидемиологическая ситуация в стране будет благоприятной.

Обязательно найдём возможность для прямого, личного общения, — сказал он.

Президент поздравил членов нового состава ОП с избранием. По его словам, теперь в палате «ещё более широко и ярко представлен сектор социально ориентированных НКО и волонтёрских организаций», что отражает роль, которую сыграли объединения добровольцев в последнее время. Российский лидер подчеркнул, что новый состав ОП может «без пауз» приступать к работе по ключевым направлениям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что результаты голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию не должны накручиваться. По его словам, нельзя принуждать избирателей к участию в голосовании. Об этом он сказал в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ, которая проходит в режиме видеоконференции.