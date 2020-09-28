Путин положительно оценил меры повышения спроса на жильё

https://static.news.ru/photo/6e3d2db6-5f3e-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной Думы Фото: Kremlin.ru

Меры по поддержке спроса на жильё эффективно работают, однако на рынке необходимо обеспечить как баланс цен, так и выбор, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что рост спроса и предложения на рынке жилья будет способствовать его устойчивости на длительную перспективу. Для этого, по словам Путина, необходимо «больше строить», что в перспективе поможет также избежать необоснованных скачков цен, сообщает ТАСС .

Наши меры поддержки спроса в целом работают, они имеют необходимый эффект, — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия должна выти на уровень, который позволит улучшать жизненные условия ежегодно по крайней мере 5 млн российских семей. Он назвал эту цель не такой простой для достижения, как может показаться.

Для этого нам необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 млн квадратных метров в год, — сказал Путин.

Он добавил, что в 2019 году в России было сдано порядка 80 млн квадратных метров жилья. При этом существуют оценки специалистов в этой области, свидетельствующие, что в 2020 году в России будет выдано больше ипотечных кредитов, чем годом ранее.

Путин призвал власти регионов России сконцентрировать внимание на этой задаче и совместно работать над её решением. Глава государства напомнил губернаторам и главам муниципалитетов и об их персональной ответственности за новые квадратные метры и увеличение темпов строительства. При этом все звенья должны работать сообща: вопрос касается также институтов развития и управляющих компаний.

Как сообщал NEWS.ru, в конце августа цены на вторичное жильё в РФ вернулись к «карантинным» показателям. Спрос, который вырос после карантинных мер, исчерпал себя, отметили специалисты ЦИАН.

Напомним, что правительство России также ведет работу по обеспечению жильём детей-сирот в 10 регионах страны. 2 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительные 2,3 млрд рублей на эти цели.